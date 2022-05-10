Под Орлом погибла пешеход, перебегавшая дорогу в неположенном месте

Трагедия случилась поздним вечером 8 мая.

44-летняя женщина погибла, пытаясь перебежать трассы М-2 «Крым» в неположенном месте. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

8 мая в 22.55 22-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» ехал со стороны Москвы в направлении Белгорода. В районе 363-го километра трассы М-2 «Крым» им была сбита женщина, перебегавшая дорогу без светоотражающих элементов и в зоне видимости пешеходного перехода.

От полученных травм пешеход скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.

ИА «Орелград»