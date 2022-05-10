В Орле разрешили тратить резервы на беженцев

Власти города отредактировали правила использования бюджетных средств.

Мэр Юрий Парахин внес изменения в действующее уже 12 лет постановление администрации города Орла «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда». Как следует из преамбулы документа, принят он в целях содействия в социально-бытовом устройстве людям, вынужденно покинувшим территорию Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и временно пребывающим на территории областного центра.

Согласно внесенным поправкам, средства резервного фонда разрешено тратить на развертывание и содержание в течение необходимого срока пунктов временного размещения и пунктов длительного проживания и питания для эвакуируемых граждан. Их использование разрешено из расчета: за временное размещение — до 550 рублей на человека в сутки, при кратковременном размещении сроком менее 10 суток — до 700 рублей. За питание — до 250 рублей на человека в сутки при одноразовом питании, а при организации трехразового питания — до 500 рублей.

Напомним, Орловская область, как и другие регионы, принимают беженцев из ДНР, ЛНР и Украины. Их количество перевалило за 1000 человек уже к концу марта. Пункты временного размещения организованы не только в Орле, но и по всей области, в том числе в детских лагерях. Кстати, месяцем ранее губернатор Андрей Клычков заявил: детские оздоровительные лагеря Орловщины, в которых оборудованы ПВР, не будут принимать детей в ближайшей перспективе. По его словам, детский отдых без ущерба для орловцев будет организован в других профильных учреждениях.

«Наш регион очень радушно встретил беженцев из ДНР и ЛНР. Люди приехали с детьми, — сказал губернатор. — Много стариков. Они только наладили жизнь, получили возможность переключиться со своих проблем, отдохнуть. Переселять их куда-то будет неправильно».

Глава области призвал орловцев с пониманием отнестись к ситуации. В свою очередь руководитель департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов заверил, что все беженцы, прибывшие с территории Украины, получают необходимую медицинскую помощь. При этом они обязательно тестируются на новую коронавирусную инфекцию.

«Мы также ведем работу по вакцинации от коронавируса прибывших из ДНР и ЛНР граждан. Вакцинируем не только от COVD-19, но и от других инфекционных заболеваний, которые входят в Национальный календарь профилактических прививок. В том числе вакцинируем детей от таких заболеваний как полиомиелит и корь», — отметил ранее Станислав Шувалов.

ИА «Орелград»