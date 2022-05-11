Стало известно о делах, возбужденных по проверкам КСП в Орле

Материалы проверок легли в основу двух уголовных и пяти административных дел.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата города Орла представила отчет о своей деятельности за 2021 год. Общий объем проверенных средств составил 13,741 миллиарда рублей. Объем выявленных финансовых нарушений потянул на 2,764 миллиарда рублей, что составило 20,1 процента от общего объема проверенных средств. Например, нарушения при формировании и исполнении бюджета составили 1,438 миллиарда рублей, нарушения установленного порядка управления и распоряжения имуществом – 558,7 миллиона, нарушения действующего законодательства в сфере закупок – 193,2 миллиона рублей.

По итогам проверок было составлено восемь протоколов об административных правонарушениях, из которых четыре были составлены за непредставление проверяемыми объектами затребованных у них аудиторами сведений, два — за невыполнение в установленный срок законного предписания и представления, по одному — за невыполнение муниципального задания и за нарушение порядка представления бюджетной отчетности. По сравнению с 2020 годом количество составленных протоколов увеличилось в 4 раза.

«За 2021 год по информациям Контрольно-счетной палаты о выявленных признаках нарушения законов о закупках товаров, работ и услуг отдельными юридическими лицами Орловским УФАС возбуждено пять дел об административных правонарушениях, — следует из отчета аудиторов. — В целом по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях вынесено семь постановлений о привлечении должностных лиц к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 45 тысяч рублей».

По материалам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий также было возбуждено два уголовных дела, кроме того, шесть человек были привлечены к дисциплинарной ответственности. Отметим: если при проведении контрольных мероприятий выявляются факты незаконного использования средств бюджета города Орла, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, Контрольно-счетная палата в установленном порядке передает свои материалы в правоохранительные органы.

Например, в 2021 году в правоохранительные органы были направлены материалы по девяти контрольным и одному экспертно-аналитическому мероприятию. В прокуратуры различных районов города Орла было направлено три материала, в УМВД России по городу Орлу — 10. Добавим, что Контрольно-счетная палата регулярно информирует Орловский городской Совет народных депутатов о выявленных нарушениях для принятия соответствующих мер. Также отчеты о результатах проверок рассматривались как на профильных комитетах, так и на заседаниях Орловского городского совета народных депутатов.

ИА «Орелград»