В Орле чиновники незаконно отказали незрячей девушке в жилье

Прокуратура в суде отстояла права сироты, являющейся инвалидом по зрению.

Прокуратура Болховского района приняла меры по защите прав жительницы Орла, в несовершеннолетнем возрасте оставшейся без попечения родителей. Как следует из сообщения надзорного ведомства, девушка сама обратилась за помощью. Она рассказала, что является бывшей воспитанницей БСУ СО ОО «Болховский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками». Кроме того, она является инвалидом первой группы по зрению. Проведенная по обращению прокурорская проверка показала, что права девушки были нарушены.

«Установлено, что по причине бездействия сотрудников БСУ СО ОО «Болховский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками» девушка своевременно не была поставлена на учет граждан, нуждающихся в обеспечении жилым помещением по договору найма, — говорится в сообщении районной прокуратуры. — На основании договора дарения девушке принадлежит комната, которая расположена в коммунальной квартире. При этом указанное жилое помещение не соответствует требованиям, предъявляемым к жилым помещениям для инвалидов по зрению: квартира имеет общую кухню, санузел, отсутствует горячая вода».

Администрация областного центра тоже проявила заметное равнодушие, отказав девушке в постановке на учет в качестве нуждающейся во внеочередном предоставлении жилого помещения. Основанием для отказа стала ссылка на то, что у нее имеется жилплощадь на территории города. Однако прокуратура такой отказ сочла неправомерным, ведь администрация Орла не учла, что «проживание инвалида по зрению в указанной квартире фактически невозможно».

Отстаивать права сироты и инвалида прокурорским работникам пришлось в суде, поскольку добровольно «исправлять собственную ошибку» чиновники не стали. Иск рассматривался в Советском районном суде городе Орла. Он был удовлетворен в полном объеме. Суд обязал мэрию Орла поставить девушку на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, а также предоставить ей благоустроенное жилое помещение. Решение еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»