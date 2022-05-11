В шествиях «Бессмертного полка» приняли участие 58 тысяч орловцев

37 тысяч из них — за пределами областной столицы.

Общая численность участников шествий «Бессмертный полк» в Орловской области составила почти 58 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Помимо Орла, где в мероприятии приняла участие 21 тысяча человек, шествия прошли во всех районах области. Отметим, что в муниципальных образованиях региона к «Бессмертному полку» присоединились 36 580 человек.

Помимо орловцев в шествиях приняли участие вынужденные переселенцы из Луганской и Донецкой Народных Республик. А в одном ряду с портретами героев Великой Отечественной войны люди пронесли фотографии современных героев, погибших в ходе специальной военной операции на Украине.

ИА «Орелград»