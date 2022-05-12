Орловца отправят в колонию за кражу 4500 рублей

Обвинительный приговор в отношении мужчины вынесли в Орловской области.

Урицкий районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя по обвинению в краже денежных средств с чужого банковского счета. Как уточнили в пресс-службе суда, его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Из приговора следует, что совершил он его в июне 2021 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина снял со счета своей знакомой 4500 рублей, на что она своего согласия не давала. Более того, сделал злоумышленник это тайно, поэтому его действия были расценены как кража.

Виновный ранее уже был судим за преступление против собственности, то есть за хищение, и вот теперь вновь, как установили следствие и суд, он совершил умышленное преступление против собственности. При вынесении вердикта суд учел рецидив преступлений в качестве отягчающего вину обстоятельства. Однако при этом были учтены и смягчающие обстоятельства, в том числе наличие у подсудимого на иждивении малолетнего ребенка.

Впрочем, криминальное прошлое не позволило вору избежать реального заключения. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием этого срока в исправительной колонии общего режима, решив, что исправление данного гражданина без изоляции от общества невозможно. Обвинительный приговор еще не вступил в законную силу, а это означает, что у осужденного есть право добиться его смягчения или отмены в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»