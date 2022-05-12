Плотины под Орлом застрахуют на случай аварии

Средства выделят на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.

Администрация Орловского муниципального округа утвердила муниципальную программу обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС). Реализовать ее планируется в один этап, финансировать программу начнут в 2023 году. Завершить запланированные мероприятия власти обещают в 2027 году. Общий объем финансирования составит 5,885 миллиона рублей, причем все эти средства поступят из муниципального бюджета.

Основная задача – снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций, который с плотинами существует всегда и повышается в периоды весеннего половодья. Разрушение плотин грозит как человеческими, так и материальными потерями. Кроме того, большая часть ГТС была построена еще в советское время, причем делали это, в основном, колхозы и совхозы. После ликвидации данных организаций в большинстве случаев следить за плотинами стало некому.

Впрочем, муниципальная программа предусматривает ремонт и содержание только тех ГТС, в судьбу которых вправе вмешиваться чиновники. Согласно паспорту программы, всего в собственности Орловского муниципального округа находится 14 гидротехнических сооружений. Одно из них, расположенное в поселке Ивановка, полностью разрушено, а объект на реке Рыбница не достроен, он даже не вводился в эксплуатацию.

Авторы программы отмечают, что в целом в общероссийском опыте малые гидротехнические сооружения доказали свою высокую надежность и долговечность. Вместе с тем, нельзя исключать возможность повреждения и разрушения ГТС. Наиболее частыми причинами повреждения являются природные факторы, например, стихийные бедствия. Но и человеческий фактор со счетов списывать нельзя. Разрушение ГТС представляет угрозу как для природных объектов, так и для сохранности здоровья и имущества граждан, производственных объектов и элементов инфраструктуры.

В рамках программы планируется организовать постоянный мониторинг состояния плотин, их текущий ремонт и обслуживание. Кроме того, в порядок предполагается привести необходимую документацию. Так, будут разработаны и согласованы так называемые декларации безопасности в отношении каждой плотины. Кроме того, предусмотрено ежегодное заключение договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на ГТС.

ИА «Орелград»