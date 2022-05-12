Сотрудника «Орелводоканала» поймали на взятке

12.5.2022 | 16:17 Новости, Происшествия

Орловский СКР сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего начальника управления по закупкам и снабжению муниципального предприятия «Орелводоканал».

По данным правоохранителей, с 2017 по 2022 год мужчина получал вознаграждение от представителя московской компании за «оказание содействия в беспрепятственном заключении договоров поставки продукции и поддержании между организациями долгосрочных финансово-хозяйственных отношений». Подозреваемый получил в общей сложности 102 тысячи рублей. 

В основу уголовного дела легли материалы УМВД и УФСБ России по Орловской области. Расследование продолжается. В настоящее время в отношении мужчины, а также иных лиц проводятся необходимые следственные действия, указано в релизе СУ СК региона.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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