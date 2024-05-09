Орловские медики запустили флешмоб в День Победы

Они поделились любимыми стихами и песнями о войне.

Инициативу проявили на орловской «Станции скорой медицинской помощи». Видео, где работники учреждения исполняют стихи и песни, публикуются в официальной группе учреждения. Также сотрудники станции дежурят на всех крупных массовых мероприятиях.

Как рассказали в Департаменте здравоохранения региона, праздник отмечают и в других медицинских учреждениях города. Так, о своих предках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, в официальных соцсетях рассказали сотрудники поликлиники №3, а также Детской стоматологической поликлиники.

В больнице имени Боткина вспомнили о страницах военной истории, когда в Орле работал подпольный госпиталь.

В свою очередь, сотрудники НКМЦ имени Круглой почтили память участника СВО Егора Канатникова, погибшего при исполнении воинского долга. Его фотографии разместили на автомобилях «Скорой помощи». Канатников погиб в 2022-м году. Посмертно орловца отметили Орденом Мужества.

ИА «Орелград»