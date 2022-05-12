В Орле отметили значительный рост долгов за муниципальное жилье

Задолженность нанимателей жилья планомерно росла как минимум с 2016 года.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орла представила отчет о своей деятельности за 2021 год. Так, депутатам рассказали о результатах проверки эффективности управления и распоряжения муниципальным казенным учреждением «Управление коммунальным хозяйством города Орла» муниципальными жилыми помещениями. Напомним, после этой проверки власти города создали специализированное учреждение, которое будет заниматься непосредственно муниципальными квартирами. Дело в том, что для МКУ «УКХ» это был не основной вид деятельности, а сопутствующий.

Контроля в данной сфере явно не хватало. Так, аудиторы установили, что «УКХ» на момент проверки не обладало достоверной информацией о количестве и общей площади принадлежащих ему на праве оперативного управления и сданных в наем муниципальных жилых помещениях, а также о суммах платы за наем, подлежащей перечислению в бюджет города Орла. По подсчетам аудиторов, кредиторская задолженность по плате за наем с 2016 по 2021 годы увеличилась в 2,7 раза, или на 14,518 миллиона рублей. На момент окончания проверки она составила 22,8 миллиона рублей. Количество должников за указанный период времени увеличилось в 1,8 раза, или на 936 нанимателей, и составило 2099 человек.

«Длительное бездействие ответственных должностных лиц МКУ «УКХ» по взысканию задолженности по плате за наем муниципальных жилых помещений приводит к списанию указанной задолженности в связи с истечением срока исковой давности, — следует из отчета КСП. – Оно причинило ущерб бюджету города Орла в размере не менее чем 22,8 миллиона рублей».

В вину казенному учреждению поставили то, что оно «не исполняло в полном объеме бюджетные полномочия по контролю за полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, не вело в полном объеме работу по взысканию задолженности по платежам в бюджет, начислению и взысканию пеней». В проверяемом периоде наниматели не оплачивали или несвоевременно оплачивали плату за наем в течение шести и более месяцев.

Отсутствие своевременной претензионной работы с должниками и работы по выяснению причин ее непогашения приводят к тому, что ежегодно составляемые учреждением данные о дебиторской и кредиторской задолженности по плате за наем являются завышенными и соответственно недостоверны – таков общий вывод. Впрочем, передача полномочий в указанной сфере специализированному учреждению должна помочь навести порядок.

ИА «Орелград»