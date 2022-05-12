В Орловской области растет угроза природных пожаров

В четырех городах и районах зарегистрирован 3-й класс пожарной опасности.

В Орловской области специалисты оценили текущую лесопожарную обстановку. Так, по данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на большей территории региона пока преобладает 1-й класс пожарной опасности, являющийся самым низким. Однако на территории четырех муниципальных образований (города Орел и Ливны, а также окружающие их Орловский и Ливенский районы) зарегистрирован уже 3-й класс пожарной опасности. Это означает, что в регионе постепенно возрастает угроза возникновения природных пожаров.

«Вследствие повышения температур окружающего воздуха, роста класса пожарной опасности, выхода населения на приусадебные участки, выезда людей на природу существует вероятность неконтролируемых палов усохшей травяной растительности, порубочных остатков деревьев и сжигания мусора, — говорится в оперативном прогнозе Главного управления МЧС России по Орловской области. — Увеличивается вероятность перехода огня от сжигания сухой растительности и мусора на жилые постройки и лесные массивы, а также возникновение отдельных очагов природных пожаров».

Также существует вероятность перехода огня с сухой растительности на залежи торфа и возникновения отдельных очагов торфяных пожаров вследствие несоблюдения населением правил поведения в окололесной и лесной зоне. Кстати, на территории 14-ти районов Орловской области находятся месторождения торфа общей площадью 7,737 тысячи га. Общая площадь лесов составляет 208,8 тысячи га, что составляет 8,3 процента общей земельной площади региона. Хвойные леса составляют 23,2 процента вех орловских лесов.

Добавим, что к пожароопасным районам относится 9 муниципальных образований: Болховский, Дмитровский, Знаменский, Глазуновский, Кромской, Мценский, Хотынецкий, Урицкий и Шаблыкинский районы. На территории Орловской области расположено семь населенных пунктов в Глазуновском, Дмитровском, Знаменском и Хотынецком районах, граничащих с лесными массивами. В них проживают 939 человек, в том числе 132 ребенка. Кроме того, вблизи лесных массивов расположено три детских оздоровительно-образовательных центра и два гостиничных комплекса в Хотынецком районе («Дом лесника» и «Орловское полесье»).

По статистическим данным регионального ГУ МЧС, в этом году на территории Орловской области зарегистрирован уже 701 пожар, при которых погибли 26 человек, 16 человек были травмированы, а 53 человека – спасены. Только в праздничный день 9 мая в регионе произошло семь пожаров, при которых, к счастью, никто не пострадал. Доминирующие причины пожаров на текущий момент – неосторожное обращение с огнем и нарушение правил монтажа, эксплуатации газового, печного и электрооборудования.

ИА «Орелград»