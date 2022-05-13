Под корпусами больницы найдены укрытия на случай ядерной войны

Решение по гражданскому делу о бомбоубежищах вынес Глазуновский райсуд.

В Орловской области Глазуновский районный суд рассмотрел в открытом заседании гражданское дело по исковому заявлению местного прокурора, поданного в защиту прав неопределенного круга лиц к Межрегиональному территориальному управлению Росимущества. Прокурор просил обязать ответчика зарегистрировать право собственности Российской Федерации на защитные сооружения гражданской обороны и обеспечить их готовность к любым ЧС, в том числе и на случай войны.

В обоснование заявленных требований было указано, что в Глазуновском районе в соответствии с заданием прокуратуры Орловской области была проведена проверка исполнения законодательства о гражданской обороне. Было установлено, что на территории района расположены укрытия еще советских времен. В свое время они создавались на случай войны, включая ядерную. Например, такие бомбоубежища прокуратура обнаружила под корпусами местной больницы. Проверка показала, что они не учтены в реестре федерального имущества.

Право собственности на них в установленном порядке не зарегистрировано. В иске прокурор указывает, что сооружения расположены в подвальных помещениях под зданием стационарного корпуса Глазуновской ЦРБ. Согласно техническому паспорту, они не входят в общую площадь больничного корпуса, находящегося в государственной собственности Орловской области и переданного ЦРБ на праве оперативного управления. Таким образом, заключает прокурор, данные защитные сооружения в силу закона являются федеральной собственностью.

Суд согласился с этими доводами. Также был изучен акт инвентаризации, оценки содержания и использования защитного сооружения гражданской обороны. Эксперты пришли к выводу, что бомбоубежища под больничными корпусами «ограниченно готовы к приему укрываемых». Суд исковые требования удовлетворил и отвел Росимуществу полгода на то, чтобы зарегистрировать право федеральной собственности на давно забытые бомбоубежища и обеспечить их готовность к эксплуатации в полном объеме.

ИА «Орелград»