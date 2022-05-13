Правила опроса граждан появились под Орлом

Соответствующее положение принято в Орловском муниципальном округе.

Совет народных депутатов Орловского муниципального округа рассмотрел проект положения «О порядке проведения опроса граждан». Документ был внесен на рассмотрение по инициативе местной прокуратуры. Под опросом в нем понимается способ выявления мнения населения Орловского муниципального округа по вопросам местного значения. Это мнение, как обещают власти, будет учитываться при принятии различных решений чиновниками. При этом подчеркивается, что результаты опроса носят рекомендательный характер.

В опросе вправе участвовать жители Орловского муниципального округа, обладающие избирательным правом и проживающие в границах территории, на которой проводится опрос. Например, мнение граждан необходимо для оценки уровня поддержки населением какого-либо инициативного проекта. Свое мнение официально вправе высказывать орловцы, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Жители участвуют в опросе на равных основаниях. Каждый участник обладает одним голосом и участвует в опросе непосредственно.

«Какие-либо прямые или косвенные ограничения прав граждан на участие в опросе в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям запрещаются, — следует из документа. — Участие в опросе граждан является свободным и добровольным. В ходе опроса никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них».

Подготовка, проведение и установление результатов опроса осуществляются на основе принципов законности, открытости и гласности. Органы и должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в реализации права на участие в опросе. На обсуждение могут быть вынесены вопросы, непосредственно затрагивающие интересы жителей Орловского муниципального округа по месту их проживания. Причем каждый вопрос должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключить его множественное толкование. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса, осуществляется за счет средств бюджета Орловского муниципального округа или бюджета Орловской области (при проведении опроса по инициативе органов государственной власти региона).

ИА «Орелград»