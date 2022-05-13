Зараженное российское зерно не добралось до Монголии

Попытку отправить на экспорт некачественный товар пресек орловский Россельхознадзор.

В текущем году при отгрузке подкарантинной продукции на экспорт сотрудниками управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям было выявлено более 21 тысячи тонн зараженного зерна. В пресс-службе ведомства уточнили, что в целом с начала года должностными лицами отдела по карантину растений проконтролировано 221,1 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки, предназначенных для отправки за рубеж. Это означает, что забракованными оказались примерно 10 процентов грузов.

В ТУ Россельхознадзоре привели ряд примеров. Так, опасный сорняк повилика был обнаружен при проведении осмотра 20 739 тонн различной подкарантинной продукции. Это растение официально признано карантинным сорняком. Задача компетентных органов заключается в том, чтобы не допустить его попадания в другие страны. Зараженные партии были запрещены к вывозу с территории РФ после того, как видовая принадлежность сорняка была лабораторно подтверждена экспертами ФГБУ ЦНМЛ.

«Также в пяти партиях кукурузы продовольственной (352,5 тонны) выявлен сорняк овес пустой, имеющий карантинное значение для Монголии, в трех партиях льна продовольственного (67,5 тонны) – щирица белая, имеющая карантинное значение для Сербии, — привели и такие примеры в ТУ Россельхознадзора. — Отгрузка указанной продукции в Монголию и Сербию запрещена. Всего по причине выявления карантинных объектов оформлено 304 отказа в выдаче фитосанитарных сертификатов».

ИА «Орелград»