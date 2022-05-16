Массовая эвакуация граждан произошла при пожаре в Орловской области

Пять человек спасены и 25 эвакуированы при пожаре в ливенской многоэтажке.

В субботу днем в одной из ливенских многоэтажек произошла массовая эвакуация жильцов. Причиной этого стало возгорание на лестничной площадке.

По информации пресс-службы МЧС, сообщение о пожаре поступило в 11.37. Прибыв на место, спасатели обнаружили сильное задымление в одном из подъездов — из окон лестничных проемов шел густой дым.

В связи с этим, было принято решение об эвакуации людей. Пожарные спасли пятерых и эвакуировали 25 человек. Жертв удалось избежать.

В итоге сгорело кресло и были закопчены стены подъезда на девятом этаже. Причину возгорания устанавливают эксперты.

ИА «Орелград»