Массовая эвакуация граждан произошла при пожаре в Орловской области

16.5.2022 | 11:30 Новости, Происшествия

Пять человек спасены и 25 эвакуированы при пожаре в ливенской многоэтажке.

В субботу днем в одной из ливенских многоэтажек произошла массовая эвакуация жильцов. Причиной этого стало возгорание на лестничной площадке.

По информации пресс-службы МЧС, сообщение о пожаре поступило в 11.37. Прибыв на место, спасатели обнаружили сильное задымление в одном из подъездов — из окон лестничных проемов шел густой дым.

В связи с этим, было принято решение об эвакуации людей. Пожарные спасли пятерых и эвакуировали 25 человек. Жертв удалось избежать.

В итоге сгорело кресло и были закопчены стены подъезда на девятом этаже. Причину возгорания устанавливают эксперты.

ИА «Орелград»

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