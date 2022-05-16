Под Орлом прошел крупный межобластной легкоатлетический пробег

В соревнованиях приняли участие 182 атлета.

В субботу, 14 мая, в поселке Нарышкино состоялся межобластной легкоатлетический пробег, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«В соревновании приняли участие спортсмены из Орла, Мценска, Болхова, Ливен, Кром, Хомутово, Сосково, Шаблыкино, Нарышкино, Новосиля, Залегощи, Малоархангельска, а также Курска, Железногорска, Брянска, Карачева и Тулы. Всего 182 атлета. Наряду с бегунами-любителями и ветеранами спорта на старт вышли чемпионы Орловской области, призёры и победители российских соревнований по лёгкой атлетике. В их числе Анастасия Мадышева, Елена Моргунова, Николай Селицкий и другие. На выбор предлагалось три дистанции: на 1, 3 и 6 километров. Сам пробег проходил по улице, которая носит имя Гавриила Гульскова – Героя Советского Союза, погибшего во время Великой Отечественной войны в боях на Орловщине» — рассказали в пресс-службе облсовета.

Всего соревнования выявили 26 победителей в возрасте от 10 до 75 лет. Все они получили медали, почетные грамоты и денежные премии. Отдельные призы были предусмотрены для самого юного и самого опытного участников.

Почетными гостями на церемонии торжественного открытия пробега также стали депутат Орловского областного Совета народных депутатов Максим Лагутин, председатель Урицкого районного Совета народных депутатов Наталия Тверская, главы Сосковского, Шаблыкинского районов Роман Силкин и Сергей Новиков, председатель федерации лёгкой атлетики Орловской области Андрей Корнеев.

«В свое время именно тренер взял меня за руку и привёл на стадион. С тех пор моя жизнь совершенно изменилась, спорт помог мне многого достичь в жизни. Искренне надеюсь, что для юных спортсменов станут примером те участники пробега, которые хранят верность спорту ни один десяток лет. В эти майские дни мы отмечаем годовщину Великой Победы. Наш пробег, вы знаете, посвящён именно этому значительному событию. Давайте будем помнить то великое поколение, которое подарило нам возможность свободно жить и развиваться», — рассказал Сергей Потемкин, заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов.

ИА «Орелград»