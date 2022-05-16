Под Орлом велосипедист пострадал, пытаясь избежать столкновения с грузовым фургоном

Обошлось без серьезных травм.

В субботу, 14 мая, 34-летний велосипедист получил телесные повреждения, но сумел избежать столкновения с грузовым автомобилем. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 19.25 водитель грузового фургона «Форд Транзит» ехал со стороны Орла в направлении села Знаменское. В районе 7-го километра автодороги «Орел — Знаменское» он создал помеху в движении велосипедисту, ехавшему прямо со встречного направления.

Велосипедист сумел избежать столкновения, но допустил опрокидывание. Повреждения, полученные при падении, не требовали госпитализации, и он был отпущен.

ИА «Орелград»