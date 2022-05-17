Более 3 миллиардов рублей лишились должники

Вопросы принудительного взыскания долгов обсудили в Орле.

Как сообщает пресс-служба Управления Минюста России по Орловской области, на базе этого ведомства прошло трехстороннее совещание. Оно было посвящено вопросам применения полномочий для принудительного исполнения в отношении должников-осужденных. Участники мероприятия также обсудили вопросы совершенствования взаимодействия региональных управлений ФССП и ФСИН. Соответственно, в работе совещания приняли участие представители всех трех указанных государственных ведомств.

Председательствующим на совещании был Владимир Яськов, заместитель начальника Управления Минюста России по Орловской области. Было отмечено, что «в результате организации системной работы обеспечены значительные положительные результаты деятельности». Так, в 2021 году судебными приставами-исполнителями Орловской области полностью или частично было исполнено 305 309 исполнительных производств. Это на 8,6 процента больше, чем в 2020 году, и на 17,2 процента больше, чем в 2019 году.

В текущем году за первый квартал полностью или частично исполнено 122 091 исполнительных производств, что на 18,1 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года. Что касается денежных взысканий, то в результате комплекса принятых мер в 2021 году в пользу взыскателей всех категорий было взыскано 3,195 миллиарда рублей задолженности. Данный показатель на 706,48 миллиона рублей, или на 28,4 процента превысил уровень 2020 года, когда было взыскано 2,489 миллиарда рублей задолженности.

«Участники заседания выступили с докладами о проделанной работе и договорились продолжить дальнейшее взаимодействие в части реализации положений соглашения «О взаимодействии Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы исполнения наказаний», — подытожили в региональном Управлении Минюста.

ИА «Орелград»