Клычков попросил орловских журналистов не обижать ни его, ни людей

Глава региона еще раз прокомментировал ситуацию с вратарем московского «Спартака» Александром Селиховым.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков предположил, что резонансная история с вратарем московского «Спартака» Александром Селиховым произошла по вине журналистов. Также он попросил работников СМИ не обижать его и людей.

Напомним, известный спортсмен, являющийся уроженцем Орловской области, в интервью изданию «Орловские новости» заявил, что хотел построить в Орле футбольный манеж, однако отказался от своей инициативы в виду незаинтересованности орловских властей, включая, вероятно, Клычкова.

После того, как эта информация была перепечатана на фан-странице Селихова в соцсети VK, Андрей Клычков в комментариях заявил о том, что никаких обращений к нему не поступало.

Во вчерашнем эфире в соцсетях губернатор снова прокомментировал ситуацию:

«На выходных натолкнулся на публикации, что наш известный вратарь Селихов публиковал, что хочет построить футбольный манеж, но ему губернатор мешает. Вот уж точно: я «за». И Селихов, и кто угодно. Но для того, чтобы свое пожелание мне озвучить, его нужно хотя бы озвучить, а не где-то кому-то давать комментарии. Поэтому если такое желание есть, я с большим удовольствием поддержу».

В итоге, виноватые в недоразумении все же были найдены:

«И вот там где журналисты наши… Думаю, что не совсем правильно растолковали. Просьба подавать информацию так, чтобы никого не обижать. Я даже не про себя, а про людей», — попросил Клычков.

Также глава региона напомнил, что в настоящее время в Орле идет строительство крытого футбольного манежа, который Клычков лично закладывал вместе с прославленным тренером Юрием Семиным.

ИА «Орелград»