Клычков хочет сэкономить на жилье для сирот из Орла, Ливен и Мценска

В облсовет поступил законопроект, предлагающий покупать жилье для сирот из Орла, Ливен и Мценска за границами их муниципалитетов.

По сообщениям орловских СМИ, на сегодняшнем заседании комитета облсовета по образованию, спорту, культуре и туризму обсуждался законопроект губернатора Андрея Клычкова о внесении изменений в

правила выделения жилья детям-сиротам.

Позицию областных властей представил руководитель департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Григорий Шайкин, посетовавший на то, что в крупнейших городах области очень высокие цены на жилье. В частности, в Орле наблюдается дефицит жилья, а цена за квадратный метр местами перевалила за 85 тысяч рублей. За границами муниципалитетов, само собой, цены на жилье ниже, поэтому расселение городских сирот в районах позволит ускорить этот процесс.

Против законопроекта (в нынешнем виде) выступили старший помощник прокурора области Сергей Блинов, а также депутат облсовета Ирина Гоцакова. По их мнению, подобные изменения могут поставить сирот в неравные условия.

В результате законопроект был отправлен на доработку.

ИА «Орелград»