Власти Орла наэкономили на 173 миллиона

В условиях жесткой экономии бюджет 2021 года был исполнен с профицитом.

В Орле прошли публичные слушания об исполнении бюджета города за 2021 год. Как сообщает пресс-служба Орловского горсовета народных депутатов, участие в мероприятии приняли не только чиновники и парламентарии, но и общественность. Провел слушания спикер городского парламента Василий Новиков. По его словам, доходы бюджета в прошлом году составили 9,883 миллиарда рублей, что составило 94,2 процента от плана. Из них налоговые и неналоговые поступления составили 2,81 миллиарда рублей, то есть безвозмездно из вышестоящего бюджета город получил оставшиеся чуть более 7 миллиардов рублей.

«По сравнению с 2020 годом доходная часть бюджета увеличилась на 1,752 миллиарда рублей, или на 21,5 процента, — отметило Василий Новиков. — Исполнение бюджета по расходам составило 9,709 миллиарда рублей, или 86 процентов от плана. По сравнению с 2020 годом расходы городского бюджета увеличились на 1,234 миллиарда рублей, или на 14,6 процента».

Примечательно, что фактически по итогам 2021 года сложился профицит бюджета в сумме 174,3 миллиона рублей, то есть доходы бюджета на такую величину превысили расходы. Несмотря на профицит, Василий Новиков обратил внимание участников слушаний на то, что в 2021 году действовать пришлось по-прежнему в режиме жесткой экономии. «Исполнение бюджета велось буквально в ручном режиме, — заявил спикер горсовета. — Чтобы оперативно решать городские проблемы, мы вынуждены были практически ежемесячно проводить корректировку бюджета».

Как уточнил по этому поводу депутат Тимур Нерушев, председатель профильного бюджетного комитета, в прошлом году корректировка бюджета проводилась 8 раз, а заседания комитета по бюджету по рассмотрению поправок проводились 11 раз. «В итоге первоначально утвержденные городским Советом доходы были увеличены на 5,384 миллиарда рублей, или в 2,1 раза, — подчеркнул Нерушев. — При этом план по безвозмездным поступлениям из вышестоящих бюджетов был увеличен на 5,381 миллиарда рублей, или в 3,1 раза».

Что касается наиболее актуальных текущих проблем, то Василий Новиков заявил, что это, в первую очередь, высокий уровень муниципального внутреннего долга, достигший своего предельного размера. Также он отметил «состояние кредиторской задолженности городских учреждений». Имеют место и недостатки в планировании и в администрировании отдельных видов доходов, своевременном освоении бюджетных средств, — заключил спикер.

ИА «Орелград»