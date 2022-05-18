Долг Орловской области перед бюджетом превысил 17 млрд рублей

Чиновники рассказали о ситуации с обслуживанием госдолга региона.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство Орловской области утвердило отчет об исполнении регионального бюджета по итогам первого квартала 2022 года. В соответствии с процедурой данный документ поступил на рассмотрение в Орловский областной Совет народных депутатов. Ожидается, что он будет рассмотрен на ближайшей сессии регионального парламента. Впрочем, о его содержании уже известно.

Так, один из разделов посвящен ситуации с обслуживанием государственного долга. За последние годы задолженность структурно заметно изменилась, хотя в финансовом выражении она продолжала расти. Однако в 2022 году, как утверждает правительство, ничего не изменилось. По состоянию на 1 апреля объем государственного долга Орловской области составляет 20,033 миллиарда рублей. С 1 января 2022 года объем государственного долга не изменился.

Следует отметить, что в структуре государственного долга области 85,7 процента, или 17,167 миллиона рублей, составляет задолженность по бюджетным кредитам. Иными словами, это долг региона перед федеральным центром. Такое положение дел стало следствием проводимой в последние годы политики замещения более дорогих коммерческих кредитов более дешевыми бюджетными. Напомним, что Орловская область заключила соответствующее соглашение с федеральным правительством.

Что касается структуры, то более 1,6 миллиарда рублей Орловщина задолжала федеральному центру по бюджетным кредитам, выданным региону для частичного покрытия дефицита его бюджета. Соответствующие соглашения были заключены в самом конце 2017 года. Свыше 8,9 миллиарда рублей составляет задолженность по бюджетному кредиту, выданному Орловской области для погашения ее других долговых обязательств. Соглашение об этом было заключено в июле 2021 года.

Примечательно, что почти 183 миллиона рублей регион задолжал по бюджетным кредитам, выданным ему еще в 2010-2011 годах на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог. Кроме того, по-прежнему на Орловской области тяжким грузом висит валютный долг, образовавшийся более 20-ти лет назад после срыва печально известного проекта «Пшеница-2000». Он составляет 46,792 миллиона евро. Однако тут надо пояснить, что для расчетов по этому кредиту применяется не официальный плавающий курс евро, а курс, установленный для Орловщины конкретно по данной сделке правительством страны. Он составляет 44,22 рубля за 1 евро. Поэтому в рублях данный долг на текущий момент оценивается в 2,069 миллиарда.

ИА «Орелград»