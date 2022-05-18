Эксперты рассказали, что делать в случае массового вымирания пчел

Орловским пчеловодам напомнили о правилах и угрозах.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям обратилось к жителям указанных регионов с призывом незамедлительно обращаться на телефон «горячей линии» в случае наличия информации о нарушениях регламентов применения пестицидов и агрохимикатов. Как уточнили в ведомстве, подобные сигналы от населения необходимы для пресечения нарушений со стороны фермеров и агропредприятий. Сообщать можно об отсутствии должного оповещения населения и владельцев пасек о начале производства работ по обработке полей химикатами, о применении химических препаратов, запрещенных к применению к использованию в РФ, и др. Телефон «горячей линии»: (4862) 76-10-46.

Попутно управление ветеринарии Орловской области выступило с разъяснением, ориентированным, прежде всего, на пчеловодов. По сути, эта информация представляет собой памятку на случай массовой гибели пчел. Напомним, подобные факты регистрировались во многих регионах страны, включая Орловскую область. В большинстве случаев причиной мора становились обработки сельскохозяйственных посевов гербицидами и ядохимикатами. В связи с наступлением очередного такого сезона специалисты управления ветеринарии и выступили с разъяснениями.

Во-первых, напоминают они, пасека, принадлежащая простому гражданину или главе КФХ, должна быть зарегистрирована в бюджетном учреждении ветеринарии по месту нахождения. Пчеловод обязан иметь на руках паспорт пасеки. В этом документе ежегодно ветеринарная служба делает отметки о количестве пчелосемей и о проведенном осмотре. Туда же заносятся результаты исследований на инфекционные и инвазионные заболевания пчел. Все это важно на случай отравления насекомых – так пасечнику будет проще доказать вину аграриев и взыскать с них сумму причиненного ему ущерба.

«При подозрении на отравление пчел владелец пасеки обязан поставить в известность специалистов государственной ветеринарной службы (рекомендуем сделать это в виде письменного заявления), обслуживающих то муниципальное образование, где находится пасека, — говорится в информации. — Далее следует обратиться в районную (городскую) администрацию для создания комиссии по обследованию пасеки и отбору павших пчел, образцов растений с предполагаемого участка поля, где происходила обработка пестицидами и агрохимикатами».

По возможности к участию в работе этой комиссии следует привлечь и предполагаемого виновника гибели пчел, например, фермера или представителя сельскохозяйственного предприятия. Если виновник неизвестен, то следует обратиться в полицию для его установления. Комиссия проводит осмотр пасеки и мест гибели пчел, отбирает пробы пчел и растений, составляет соответствующие акты. В сопроводительном письме указывается, на какие ядохимикаты следует провести исследование.

«Доставка проб, а также их исследования в ветеринарной лаборатории осуществляется за счет владельца пасеки, — подчеркивают специалисты. — Срок доставки проб на исследование в ветеринарную лабораторию не должен превышать одни сутки с момента отбора материала». Исследования с целью установления факта отравления пестицидами и ядохимикатами проводятся в ОБУ «Курская областная ветеринарная лаборатория», ФГБУ «Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория» и ОГБУ «Липецкая областная ветеринарная лаборатория».

ИА «Орелград»