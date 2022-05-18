Оценивать будущие технопарки будет спецкомиссия

Порядок проведения предварительной оценки появился в Орловской области.

Правительство Орловской области утвердило «Порядок проведения предварительной оценки проектов по созданию и развитию индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, технопарков и промышленных технопарков». Делать это будет специально созданная комиссия. Ее председателем назначен Сергей Антонцев, член регионального правительства, руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности. Порядок определяет процедуру проведения предварительной оценки проектов на соответствие условиям отбора и критериям, предусмотренным правилами предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства.

Поясним, что каждый регион ежегодно направляет в федеральный центр заявку на получение таких субсидий. Эта заявка должна содержать перечень конкретных проектов с экономическим обоснованием. Чтобы заявка не была голословной и не провалилась при рассмотрении в Москве, специально созданная комиссия будет предварительно оценивать проекты. Только положительное заключение комиссии откроет каждому конкретному бизнес-проекту путь на включение в общую заявку Орловской области на получение федерального финансирования.

Условия отбора и критерии предварительной оценки проектов четко прописаны в новом регламенте. Например, доля подтвержденного внебюджетного частного софинансирования должна составлять не менее 20 процентов от общей стоимости проекта. Уровень заполненности площади объекта потенциальными или действующими резидентами должен составлять не менее 30 процентов. Кроме того, не менее 70 процентов общей площади зданий и помещений технопарка должно быть предназначено для размещения производства, научно-технической или инновационной деятельности (в целях освоения производства промышленной продукции и коммерциализации полученных научно-технических результатов). Комиссия будет учитывать и сроки завершения проекта, которые могут быть однолетними и двухлетними. Учтут эксперты даже территориальное расположение индустриального, промышленного и агропромышленного парка, технопарка в границах региона.

Согласно официальным данным, промышленный комплекс Орловской области является базовой составляющей региональной экономики. Доля промышленного производства в общих налоговых поступлениях в бюджеты всех уровней в 2021 году составила 36 процентов. В регионе действует более тысячи промпредприятий, из них около 200 — крупные и средние организации. Основная часть промышленного производства сконцентрирована в Орле, Мценске и Ливнах. Индекс промышленного производства по итогам 2021 года составил 111,6 процента.

ИА «Орелград»