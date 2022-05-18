Орловский бизнес наполнил бюджет за счет своей прибыли

Объемы поступлений налога на прибыль в регионе выросли почти на треть.

Правительство Орловской области представило в Орловский облсовет народных депутатов на согласование отчет об исполнении областного бюджета за I квартал 2022 года. Согласно этому документу, доходы за отчетный период времени составили 10,147 миллиарда рублей с приростом к аналогичному периоду 2021 года на 1,632 миллиарда рублей, или на 19,2 процента. При этом налоговые и неналоговые доходы областного бюджета исполнены в сумме 6,051 миллиарда с приростом на 21,7 процента. Безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 4,096 миллиарда рублей, по сравнению с прошлым годом они увеличились на 15,6 процента.

Чиновники объяснили, за счет чего удалось повысить уровень собственных доходов бюджета. По их данным, это стало возможным за счет прироста поступлений по основным видам налогов. Например, по налогу на прибыль организаций за первые три месяца этого года было собрано 1,987 миллиарда рублей. Показатель 2021 года в этом отношении превышен на 28,8 процента. Ранее Орелстат сообщал, что в январе-феврале 2022 года, по оперативным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Орловской области в действующих ценах составил 7,882 миллиарда рублей. По подсчетам аналитиков, 189 предприятий получили прибыль в размере 8,31 миллиарда рублей, 81 предприятие имело убыток на сумму 427,7 миллиона.

Возвращаясь к наполняемости бюджета, отметим также, что прирост по налогу на доходы физических лиц составил 9,3 процента. Всего от НДФЛ в региональную казну поступило в этом году 1,828 миллиарда рублей. Сборы по налогу на имущество организаций составили 492,3 миллиона с приростом на 14 процентов, сборы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – 411,6 миллиона рублей с приростом на 35,9 процента. Добавим, что налоговые поступления Дорожного фонда Орловской области сложились в сумме 1,105 миллиарда. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года они выросли на 28,4 процента.

ИА «Орелград»