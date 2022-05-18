Уважение к истории привьют через объектив

18.5.2022 | 16:30 Культура, Новости

В Орловской области объявлен конкурс для фотографов.

Инициатива по проведению конкурса исходит от властей города Ливны, второго по величине населенного пункта Орловской области. Они призвали желающих принять участие в фотоконкурсе «Город в объективе». Он проводится в рамках празднования Дня города в 2022 году. Его целями объявлены воспитание любви к своей малой родине и привитие чувства уважения к нашей общей истории и людям, прославившим Ливны. Кстати, список таких людей довольно внушительный. Можно вспомнить, например, таких уроженцев города Ливны, как легендарный оружейник-конструктор Аркадий Шипунов, знаменитый детский врач Леонид Рошаль, русский философ Сергей Булгаков и др.

Еще одна цель — создание привлекательного образа города Ливны. Как отмечают организаторы, конкурс «Город в объективе» направлен на отражение в фотографиях не только видов Ливен, но и событий, персоналий и художественных зарисовок. К участию приглашаются все ливенцы, конкурс проводится по 17 июня 2022 года. Участникам необходимо до этого дня подать готовые работы в электронном и распечатанном виде и пояснительную записку к ним.

Проведение конкурса возложено на городской отдел по культуре и искусству. Работы будут оцениваться по следующим номинациям: «Улицы моего города», «Любимое место отдыха» и «Ливны и ливенцы!». Итоги конкурса жюри подведет 20 июня 2022 года. Оно присудит девять призовых мест, то есть по три в каждой номинации. Участники фотоконкурса будут награждены дипломами и памятными призами. Кроме того, из конкурсных работ власти обещают сформировать выставку, которая будет открыта 25 июня в рамках празднования Дня города.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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