В сети опубликовано видео пожара на мусорке в 909 квартале Орла (видео)

18.5.2022 | 18:55 Новости, Происшествия

Происшествие произошло прошлой ночью.

Один из жителей 909 квартала опубликовал видеозапись тушения ночного пожара, который произошел 17 мая в 01.30. Запись была опубликована в социальных сетях.

Возгорание произошло на улице Кромская, рядом с бывшим общежитием завода «Дормаш».

Судя по комментариям местных жителей, подобный инцидент происходит уже не в первый раз, поэтому люди не исключают вероятность умышленного поджога. Официальной информации о произошедшем не публиковалось.

ИА «Орелград», видео «Инцидент. Орел»

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