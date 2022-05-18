В сети опубликовано видео пожара на мусорке в 909 квартале Орла (видео)

Происшествие произошло прошлой ночью.

Один из жителей 909 квартала опубликовал видеозапись тушения ночного пожара, который произошел 17 мая в 01.30. Запись была опубликована в социальных сетях.

Возгорание произошло на улице Кромская, рядом с бывшим общежитием завода «Дормаш».

Судя по комментариям местных жителей, подобный инцидент происходит уже не в первый раз, поэтому люди не исключают вероятность умышленного поджога. Официальной информации о произошедшем не публиковалось.

ИА «Орелград», видео «Инцидент. Орел»