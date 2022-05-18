За неделю в Орловской области были задержаны девять магазинных воров

Это произошло в Орле, Мценске, Ливнах и Хомутово.

За прошедшую неделю в населенных пунктах Орловской области девять раз задерживались злоумышленники, затеявшие магазинные кражи.

По сообщению пресс-службы Росгвардии, в гипермаркете, расположенном на Московском шоссе Орла, 32-летний мужчина пронес товары через кассу, не собираясь их оплачивать. Аналогичные случи были пресечены в Ливнах, Мценске и поселке Хомутово Новодеревеньковского района.

Всего за неделю наряды вневедомственной охраны Росгвардии отреагировали примерно на сотню тревожных сигналов. Более 70 из них зафиксированы в областной столице.

ИА «Орелград»