Молодой лось заблудился под Орлом и пришел к дачникам

19.5.2022 | 14:25 Новости, Общество

Дикое животное замечено рядом с микрорайоном Зареченский.

Молодой лось был замечен орловцами в дачном поселке напротив микрорайона Зареченский. Фотоматериалы были опубликованы очевидцем в социальных сетях.

Жители региона, комментировавшие инцидент, вспомнили другие случаи появления диких животных в областной столице, но по-разному трактовали происходящее.

Одни отмечают хорошую экологическую обстановку, вызванную банкротством практически всех крупных предприятий региона. Другие, напротив, считают, что в лесах больше нечего есть, поэтому у животных не остается выбора, кроме поиска новой экосистемы.

ИА «Орелград», фото «Город Орел | Орловчане ВКонтакте»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования