Молодой лось заблудился под Орлом и пришел к дачникам

Дикое животное замечено рядом с микрорайоном Зареченский.

Молодой лось был замечен орловцами в дачном поселке напротив микрорайона Зареченский. Фотоматериалы были опубликованы очевидцем в социальных сетях.

Жители региона, комментировавшие инцидент, вспомнили другие случаи появления диких животных в областной столице, но по-разному трактовали происходящее.

Одни отмечают хорошую экологическую обстановку, вызванную банкротством практически всех крупных предприятий региона. Другие, напротив, считают, что в лесах больше нечего есть, поэтому у животных не остается выбора, кроме поиска новой экосистемы.

ИА «Орелград», фото «Город Орел | Орловчане ВКонтакте»