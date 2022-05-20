Назван процент фальсификата молочной и мясной продукции

Экспертную оценку на заседании при правительстве дал Евгений Черный.



Руководитель Территориального управления Россельхознадзора Евгений Черный выступил на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Орловской области. Как уточнили в пресс-службе ведомства, в числе прочего он отчитался о результатах мониторинга продуктов питания. Особое внимание было уделено вопросу выявления фальсифицированной продукции. В последние годы эта проблема стоит достаточно остро. На фальсификате часто попадаются молочная и мясная продукция. Производители нередко подменяют животные жиры растительными, чтобы снизить себестоимость своего товара и увеличить прибыль.

По словам Евгения Черного, в этом году в Орловской области для лабораторного анализа было отобрано 220 проб продукции животного происхождения. В 30-ти из них были выявлены несоответствия по показателям качества и безопасности, то есть 14 процентов проб такую проверку не выдержали. Кроме того, продукция исследовалась на фальсификацию. Эксперты установили, что 15 из 79 исследованных проб молочной продукции и три из девяти проб мясной продукции обладали признаками фальсификата. Таким образом, фальсифицированными оказались 19 процентов исследованных проб «молочки» и 33 процента – мясных изделий.

«При этом Евгений Черный обратил внимание на то, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года процент обнаружения несоответствующей требованиям продукции, в том числе фальсифицированной, снизился, — отметили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. — Если в 2021 году каждая третья проба, направленная для исследования на фальсификацию, давала положительный результат, то в 2022 году — каждая пятая».

В ведомстве добавили, что в рамках принятых мер реагирования у производителей сомнительной продукции было отозвано 14 деклараций о соответствии продукции. Кстати, в этот список угодили и два орловских производителя. Кроме того, шесть юридических лиц были приведены к административной ответственности за несоблюдение требований технических регламентов. Они оштрафованы на общую сумму 456 тысяч рублей.

ИА «Орелград»