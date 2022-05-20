Под Орлом мужчина утонул, спасая жизнь подростку

55-летний рыбак помог спастись молодому парню, но сам выбраться из воды не смог.

55-летний мужчина утонул в реке Ока, спасая жизнь подростку. Это произошло вчера, 19 мая, утром.

Двое мужчин приехали на рыбалку недалеко от деревни Быстрая Орловского муниципального округа. Через несколько часов недалеко от них расположились двое местных мальчишек, приехавших на велосипеде и решивших сделать привал на обрывистом берегу реки.

«55-летний мужчина услышал всплеск воды и, потом, через какое-то мгновение – крик о помощи. Как оказалось, один из ребят сорвался с берега и упал в воду. Мальчишка стал звать на помощь и пытаться выбраться на берег, но он был не в силах бороться с сильным течением.

Не сомневаясь ни на долю секунды, на помощь ребенку поспешил мужчина. Он бросился в реку, вытащил из-под воды захлебывающегося ребенка и подтолкнул его к берегу. Дальше мальчик смог уже самостоятельно выбраться на сушу. Как это часто бывает, дети испугались, что их будут ругать, и решили поскорее уехать. Но сам мужчина неожиданно ушел под воду», — рассказали в пресс-службе МЧС.

Товарищ погибшего поспешил на помощь, но потерял мужчину из виду и вызвал спасателей. В результате поисковых работ водолазы обнаружили тело рыбака около берега на глубине 1,8 метра.

ИА «Орелград»