Под Орлом мужчина утонул, спасая жизнь подростку

20.5.2022 | 12:00 Новости, Происшествия

55-летний рыбак помог спастись молодому парню, но сам выбраться из воды не смог. 

55-летний мужчина утонул в реке Ока, спасая жизнь подростку. Это произошло вчера, 19 мая, утром.

Двое мужчин приехали на рыбалку недалеко от деревни Быстрая Орловского муниципального округа. Через несколько часов недалеко от них расположились двое местных мальчишек, приехавших на велосипеде и решивших сделать привал на обрывистом берегу реки.

«55-летний мужчина услышал всплеск воды и, потом, через какое-то мгновение – крик о помощи. Как оказалось, один из ребят сорвался с берега и упал в воду. Мальчишка стал звать на помощь и пытаться выбраться на берег, но он был не в силах бороться с сильным течением.

Не сомневаясь ни на долю секунды, на помощь ребенку поспешил мужчина. Он бросился в реку, вытащил из-под воды захлебывающегося ребенка и подтолкнул его к берегу. Дальше мальчик смог уже самостоятельно выбраться на сушу. Как это часто бывает, дети испугались, что их будут ругать, и решили поскорее уехать. Но сам мужчина неожиданно ушел под воду», — рассказали в пресс-службе МЧС.

Товарищ погибшего поспешил на помощь, но потерял мужчину из виду и вызвал спасателей. В результате поисковых работ водолазы обнаружили тело рыбака около берега на глубине 1,8 метра.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования