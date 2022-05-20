В Орле нарушитель ПДД пострадал в результате столкновения трех автомобилей

Молодой водитель не уступил дорогу, что повлекло за собой травмы.

Вчера вечером 25-летний водитель нарушил правила дорожного движения, после чего столкнулся с двумя автомобилями и получил телесные повреждения.

По сообщению пресс-службы УГИБДД, в 21.55 пострадавший ехал на автомобиле «Рено Логан» по улице Черкасской в направлении улицы Красина. В районе дома № 54 по улице Розы Люксембург он не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Киа».

В результате столкновения «Рено» перевернулся и врезался в автомобиль ВАЗ-2115. Единственным пострадавшим оказался водитель «Рено Логан». После медицинского осмотра он был отпущен.

ИА «Орелград»