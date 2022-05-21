Орловцев научат жить без наркотиков

В регионе стартует традиционный антинаркотический месячник.



Традиционный месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни пройдет в Орловской области с 26 мая по 26 июня 2022 года. По данным регионального управления МВД, он организован в целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления. Также в рамках месячника предусмотрено оказание социально-психологической и медицинской помощи, консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.

Для приема обращений граждан по вопросам распространения наркотиков, а также лечения и реабилитации наркопотребителей работают «телефоны доверия»: УМВД России по Орловской области — (4862)41-38-56; БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер» — (4862)77-07-03; молодежный телефон доверия — (4862) 44-52-55. К слову, по данным детского омбудсмена, в прошлом году в Орловкой области с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических веществ среди обучающихся было обследовано 2057 человек (в том числе и из «группы риска», выявленной в результате социально-психологического тестирования) на 10 видов наркотических веществ в 13-ти образовательных учреждениях региона. Положительных результатов ни у кого выявлено не было.

Добавим, что в текущем году за четыре месяца в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ сотрудниками полиции было выявлено 159 преступлений, в том числе 69, совершенных в крупном и особо крупном размере. Из незаконного оборота совместно с другими правоохранительными ведомствами было изъято 60,4 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. К уголовной ответственности привлечено 94 человека. Также было пресечено 252 административных правонарушения по линии незаконного оборота наркотиков, к ответственности привлечено 188 граждан.

Тем временем, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД провели ряд профилактических бесед для учеников 23-х орловских школ. Общий охват аудитории составил около 1300 школьников. Как сообщили в пресс-службе УМВД, полицейские рассказали им об уголовной и административной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, способах вовлечения в преступления данной категории, а также проинформировали, куда обращаться за помощью, если столкнулись с противоправными деяниями в данной сфере.

ИА «Орелград»