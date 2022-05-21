Орловщине не хватает центра и лекарств для детей-инвалидов

Эксперты призвали создать новое учреждение или перепрофилировать действующее.



В Орловской области на сегодняшний день отсутствует единый центр оказания реабилитационной и абилитационной помощи детям-инвалидам, и что является существенной проблемой. Об этом говорили участники круглого стола на тему «Актуальные вопросы комплексной медицинской реабилитации и абилитации детей-инвалидов в Орловской области». Подробности сообщили в аппарате регионального детского омбудсмена Константина Домогатского, принявшего участие в мероприятии. Кстати, оно было организовано по инициативе сенатора Владимира Круглова.

Что касается единого центра, то выходом из сложившейся ситуации может послужить создание такого центра или перепрофилирование и расширение уже имеющихся отделений. К такому выводу пришли участники мероприятия. Они также указал на то, что в Орловской области остро стоит вопрос с кадровым обеспечением, ощущается нехватка специалистов занимающихся реабилитацией.

«В своем выступлении Домогатский отметил, что ежегодно цифра людей с инвалидностью и детей-инвалидов увеличивается из-за нездоровья молодых родителей, социально-бытовых проблем, плохой экологической обстановки и для обеспечения условий, при которых люди с инвалидностью смогут жить максимально полноценно с учетом своих особенностей и ограничений, как раз и служит система реабилитации», — отметили в аппарате правозащитника.

Участники круглого стола напомнили и о том, что в Орловской области полностью так и не удалось решить проблемы, связанные с обеспечением детей-инвалидов необходимыми лекарственными препаратами и техническими средствами реабилитации. В 2021 году, например, по фактам ненадлежащего лекарственного обеспечения льготников, в том числе детей-инвалидов, лекарствами органы прокуратуры Орловской области внесли 52 представления в адрес руководителей учреждений здравоохранения, а также в правительство региона.

Только после вмешательства прокуратуры департаментом здравоохранения была «проведена работа по анализу находящихся на отсроченном обеспечении рецептов, перераспределены имеющиеся в наличии лекарственные препараты, а также проведены необходимые конкурсные процедуры по их закупке». После принятия мер прокурорского реагирования областные власти обратились к федеральному центру. В результате регионом в декабре 2021 года была получена дополнительная дотация в размере 146 миллионов рублей. Это могло добиться снижения количества рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, в том числе для детей-инвалидов. Вопрос своевременного лекарственного обеспечения льготной категории детей остается на контроле у прокуратуры и у детского омбудсмена.

ИА «Орелград»