Дети из орловской школы вновь победили в интеллектуальной телеигре

Ученики «английской» школы в упорной борьбе победили команду из московской школы.

Дети из орловской школы № 23 победили в интеллектуальной телевикторине «Мы — грамотеи» на федеральном канале «Культура».

В упорной борьбе ученики «английской» школы из Орла одолели сверстников из московской школы № 305 — 18:12.

Отметим, что в течение мая орловские дети уже второй раз побеждают в игре «Мы — грамотеи». Ранее, в первой половине мая, команда из муниципального лицея № 40 одержала самую крупную победу в истории телепроекта, одолев команду московской школы № 2 094 (43:18).

ИА «Орелград»