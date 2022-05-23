«Орел-Отель» с молотка так и не ушел

В Орле вновь не смогли найти покупателей на муниципальные гостиницы.

Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла официально сообщило о том, что объявленный на 19 мая 2022 года открытый аукцион по продаже находящегося в муниципальной собственности объекта признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. Напомним, на торги был выставлен только один лот, но очень дорогостоящий: пакет акций акционерного общества «Гостиничный комплекс «Орел-Отель» (100 процентов уставного капитала), состоящий из 10 823 обыкновенных именных бездокументарных акций.

Как писал «Орелград», начальная цена была установлена в размере 989,288 миллиона рублей на основании отчета независимого оценщика, в роли которого выступило ООО «Центр Оценки». Шаг аукциона был установлен в размере 49,464 миллиона рублей. Сам уставный капитал АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель» равен 10,823 миллиона, поскольку он состоит из номинальной стоимости акций — 1000 рублей каждая. Среднесписочная численность работающих в обществе за 2021 год составила 86 человек, за первый квартал 2022 года – 82 человека. В имущественный комплекс общества входят здания гостиниц «Русь» и «Орел».

Это уже далеко не первая попытка городских властей продать гостиничный комплекс. Например, только в прошлом году провалом закончились две аналогичные попытки. Аукционы по продаже 100-процентного пакета акций АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель», назначенные на 22 апреля и 3 сентября 2021 года, также были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Уже на протяжении нескольких лет этот лот включается в план приватизации муниципального имущества. Причем изначально власти города хотели выручить за него более 1,1 миллиарда рублей. С тех пор цена значительно снизилась, но покупателей все равно не видно. Проблемой является не столько то, что отели никак не могут продать, сколько то, что предполагаемую выручку от них власти включают в расходную часть бюджета. Тем самым как бы заранее тратятся деньги, которые в реальности еще не получены.

На это, в частности, администрации города неоднократно указывала Контрольно-счетная палата города Орла. Даже в своем итоговом отчете она акцентировала особое внимание на негативной динамике поступления в бюджет в 2021 году неналоговых доходов, связанный, в первую очередь, с неисполнением муниципального бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета в виде продажи акций АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель».

ИА «Орелград»