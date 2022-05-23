После вмешательства прокуратуры у орловских чиновников нашлись квартиры для двух сирот

Новодеревеньковский и Краснозоренский район.

Вмешательство Новодеревеньковской межрайонной прокуратуры помогли двум сиротам получить благоустроенные квартиры, положенные им по закону.

В надзорное ведомство обратились двое местных жителей, имеющие статус лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2012 и в 2018 годах они были поставлены на учет в органах местного самоуправления Новодеревеньковского и Краснозоренского районов как лица, которым полагаются жилые помещения за счет государства. Тем не менее, достигнув совершеннолетия, получить жилье сиротам не удалось.

«В целях восстановления нарушенных прав заявителей межрайонный прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями об обязании администраций Новодеревеньковского и Краснозоренского районов предоставить сиротам благоустроенное жилье. Требования прокурора судом удовлетворены. В результате вмешательства прокуратуры жилищные права двух сирот восстановлены, им предоставлены благоустроенные квартиры», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИА «Орелград»