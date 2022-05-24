План ликвидации школ придумали под Орлом

Меры будут приняты для оптимизации работы образовательных учреждений.

Администрация Ливенского района Орловской области скорректировала план оптимизации местных образовательных организаций. Действие документа рассчитано на 2022-2025 годы. Постановление уже вступило в силу, контроль за его исполнением возложен на заместителя главы администрации района по социально-экономическим вопросам. Так, планом предусмотрена ликвидация следующих учреждений: Вязово-Дубравской средней общеобразовательной школы, Кировской основной общеобразовательной школы и Круглянской основной общеобразовательной школы. Ликвидированы они должны быть в течение 2022-2023 годов.

Кроме того, местные власти запланировали реорганизацию еще целого ряда школ. Сделано это будет путем объединения различных учреждений. Так, Калининская основная школа будет присоединена к Козьминской средней школе, Барановская и Введенская школы — к Росстанской СОШ, Никольская средняя школа – к Екатериновской школе. Детский сад №8 в селе Коротыш станет частью Коротышской школа, а к Липовецкой средней школе планируется присоединить детский сад №3 в поселке Совхозный. Воротынская школа вольется в состав Орловской СОШ, а Островская средняя школа – в состав Хвощевской. Кроме того, к Речицкой школе местные власти хотят присоединить Покровскую, Сосновскую и Вязовицкую школы, а к Успенской — Куначенскую основную общеобразовательную школу.

По официальным данным, в 2021 году процедуры ликвидации школ в Орловской области не проводились. Система общего образования региона по состоянию на 1 января 2022 года была представлена 358 общеобразовательными организациями, в том числе 333 муниципальными образовательными организациями, 11 организациями интернатного типа, тремя государственными образовательными организациями, тремя образовательными организациями при исправительных учреждениях и восемью государственными образовательными организациями. Из них 28 процентов расположены в городах и поселках городского типа, остальные находятся в сельской местности.

ИА «Орелград»