Сергей Лежнев обошел Андрея Клычкова по доходам, продав квартиру и «Мерседес»

24.5.2022 | 11:00 Новости, Политика

В собственности советника Лежнева остался только земельный участок.

Сергей Лежнев, советник губернатора Андрея Клычкова, заработал в прошлом году почти вдвое больше начальника. Это произошло благодаря продаже квартиры и автомобиля.

Согласно задекларированным данным, Лежнев заработал за год 6,7 миллионов рублей.  Проданы были квартира площадью 58 квадратных метров, а также автомобиль Mercedes-Benz E 200.

В собственности советника числится земельный участок на 1 000 квадратных метров. При этом, его жене принадлежит две квартиры и два нежилых помещения.

ИА «Орелград»

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