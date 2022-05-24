Сергей Лежнев обошел Андрея Клычкова по доходам, продав квартиру и «Мерседес»

В собственности советника Лежнева остался только земельный участок.
Сергей Лежнев, советник губернатора Андрея Клычкова, заработал в прошлом году почти вдвое больше начальника. Это произошло благодаря продаже квартиры и автомобиля.
Согласно задекларированным данным, Лежнев заработал за год 6,7 миллионов рублей. Проданы были квартира площадью 58 квадратных метров, а также автомобиль Mercedes-Benz E 200.
В собственности советника числится земельный участок на 1 000 квадратных метров. При этом, его жене принадлежит две квартиры и два нежилых помещения.
ИА «Орелград»