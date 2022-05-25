Прокуратура заинтересовалась ликвидацией школ в Орловской области

Планы по оптимизации ливенских школ и детсадов проверят на предмет соответствия российскому законодательству.

Областную прокуратуру заинтересовали планы ливенских чиновников в вопросе ликвидации некоторых школ и детсадов своего района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее стало известно о том, что в течение 2022-2023 годов в Ливенском районе будут ликвидированы Вязово-Дубравская средняя общеобразовательная школа, Кировская основная общеобразовательная школа и Круглянская основная общеобразовательная школа.

«Кроме того, местные власти запланировали реорганизацию еще целого ряда школ. Сделано это будет путем объединения различных учреждений. Так, Калининская основная школа будет присоединена к Козьминской средней школе, Барановская и Введенская школы — к Росстанской СОШ, Никольская средняя школа – к Екатериновской школе. Детский сад №8 в селе Коротыш станет частью Коротышской школа, а к Липовецкой средней школе планируется присоединить детский сад №3 в поселке Совхозный. Воротынская школа вольется в состав Орловской СОШ, а Островская средняя школа – в состав Хвощевской. Кроме того, к Речицкой школе местные власти хотят присоединить Покровскую, Сосновскую и Вязовицкую школы, а к Успенской — Куначенскую основную общеобразовательную школу», — сообщал вчера «Орелград».

Сегодня стало известно о том, что прокуратурой организована проверка в связи с внесением администрацией Ливенского района изменений в План оптимизации образовательных организаций Ливенского района. При наличии оснований надзорное ведомство может применить меры прокурорского реагирования.

ИА «Орелград»