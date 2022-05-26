Эффективность преференций оценили в облсовете

Депутаты заслушали отчет о результатах глобального аудита налоговых льгот.



Как сообщили в Контрольно-счетной палате Орловской области, доклад о результатах экспертно-аналитического мероприятия прозвучал на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов. С ним выступил заместитель председателя КСП Михаил Верижников. Он рассказал парламентариям о результатах аудита эффективности налоговых льгот и преференций, предоставленных на основании нормативных правовых актов Орловской области, за 2019-2020 годы.

«Верижников в ходе своего выступления отметил, что в 2020 году налоговые преференции были предоставлены 11 организациям, что на 18 процентов выше показателя 2019 года, — следует из сообщения КСП. — Объем предоставленных льгот по итогам 2019 года составил 88,7 миллиона рублей, по итогам 2020 года — 119,9 миллиона рублей. Объем инвестиций получателей льгот в реализацию инвестиционных проектов в 2019 году составил 2,6 миллиарда рублей, в 2020 году — 1,5 миллиарда».

Отметим, что в данном случае речь идет об организациях, реализующих проекты, включенные в реестр инвестиционных проектов Орловской области. Глобально же цифры оказались еще большими. Так, общая сумма предоставленных налоговых льгот в 2019 году составила 800,254 миллиона рублей, в 2020 году – 547,851 миллиона. В структуре льгот наибольший удельный вес занимают налог на имущество организаций, применение режима упрощенной системы налогообложения, налог на прибыль, транспортный налог и патенты.

Налоговые расходы Орловской области в указанный период времени представляли собой выпадающие доходы областного бюджета, обусловленные налоговыми льготами и иными преференциями по налогам и сборам. В 2019 году они были обусловлены предоставлением льгот 47 категориям налогоплательщиков, в 2020 году – 40 категориям. Причем произошло увеличение числа стимулирующих налоговых расходов за счет роста доли предоставленных льгот по налогу на прибыль — с двух организаций в 2019 году до восьми в 2020 году. Кроме того, вдвое вырос объем льгот по налогу на имущество организаций, предоставленных в том числе резидентам территории опережающего социально-экономического развития «Мценск».

ИА «Орелград»