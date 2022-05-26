Губернатора Орловской области ждут в Госдуме

Губернатор Орловской области Андрей Клычков может получить мандат Валерия Рашкина, сообщает телеграм-канал brief.

Госдума исключила Валерия Рашкина из своих рядов 25 мая. Мандат утерян политиком в связи со скандалом о незаконной охоте. На освободившееся место могут претендовать коммунисты, принимавшие участие в выборах 2021 года. Тогда Андрей Клычков писал заявление об отказе от мандата. Даже демонстрировал его в соцсетях. Однако это не мешает рассматривать его кандидатуру в новых обстоятельствах.

Напомним, осенью 2021 года Валерия Рашкина застали в Саратовской области с тушей убитого лося в багажнике. Лицензии на добычу охотничьих ресурсов не оказалось. Суд приговорил Валерия Рашкина к трем годам лишения свободы условно.

ИА «Орелград»