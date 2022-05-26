Налоговики назвали самый успешный для себя год

В Орле подвели итоги контрольной деятельности налоговых органов региона.



Как уточнили в пресс-службе управления ФНС России по Орловской области, итоги указанной работы были обсуждены в рамках проведенного ведомством вебинара. Он прошел в онлайн-формате. Это было, по сути, очередное публичное обсуждение результатов правоприменительной практики налоговых органов региона. Так, заместитель руководителя УФНС России по Орловской области Жанна Чижова отметила, что первоочередной целью налогового контроля является обеспечение своевременного и полного поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет.

По ее словам, обеспечение поступлений в настоящее время осуществляется не столько за счет проведения налоговых проверок, сколько за счет повышения уровня налоговой дисциплины. Кроме того, для орловского УНФС прошедший 2021-й год стал самым успешным по поступлению налогов за последние несколько лет. Успешным же он назван потому, что в 2021 году был обеспечен высокий рост налоговых поступлений во все уровни бюджета.

«Начало текущего года также характеризуется положительной динамикой поступлений», — добавила Жанна Чижова. Согласно текущей статистике, в Орловской области за четыре месяца 2022 года в консолидированный бюджет РФ собрано более 13,8 миллиарда рублей, что на 5,9 процента больше, чем годом ранее. В территориальный бюджет поступило около 9,3 миллиарда рублей с ростом по отношению к прошлому году на 10,9 процента.

«Кроме того, налоговой службой, как главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, за январь-апрель 2022 года на территории Орловской области собрано 6,9 миллиарда рублей взносов на обязательное социальное страхование, что на 9,4 процента, или на 594 миллиона рублей больше, чем годом ранее», — констатировали в УФНС.

ИА «Орелград»