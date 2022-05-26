В Орле мужчина утаил новую работу от бывшей жены

На уловку горожанин пошел, чтобы не платить алименты.



В Орловской области должник оперативно оплатил задолженность по алиментам после применения к нему мер принудительного исполнения. Подробности сообщает пресс-служба регионального управления ФССП. В ведомстве объяснили, что житель Орла по решению суда обязан выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына. Суд назначил стандартную «плату» — четверть всех видов заработка и иного дохода ежемесячно. Однако родитель оказался не только нерадивым, но и достаточно хитрым.

«Мужчина к своим родительским обязательствам относился недобросовестно, скрыв от бывшей супруги новое место работы и производя незначительные частичные платежи, — пояснили по этому поводу в службе судебных приставов. — За восстановлением нарушенных прав ребенка женщина обратилась в УФССП России по Орловской области. В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель Заводского РОСП города Орла произвел расчет задолженности и принял меры принудительного исполнения для ее взыскания, в том числе обратил взыскание на денежные средства должника».

В результате с банковских счетов горожанина было списано свыше 130 тысяч рублей. Однако этих денег не хватило для полного погашения накопившейся задолженности. Но тут выяснилось, что у нерадивого родителя имеется даже не один, а несколько личных автомобилей. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении должника в пользовании спецправом, то есть было временно приостановлено действие его водительских прав. Также должнику вручили требование о предъявлении автомобиля для наложения ареста.

«Данные меры подействовали на мужчину эффективно, — отмечает пресс-служба регионального управления ФССП. — Чтобы не лишиться водительских прав, а также одного из автомобилей, должник оперативно оплатил оставшуюся сумму задолженности в размере свыше 377 тысяч рублей. Кроме того, он предоставил в отделение судебных приставов документы об официальном трудоустройстве. По месту его работы направлено постановление об обращении взыскания на его заработную плату для последующих своевременных платежей в пользу несовершеннолетнего сына».

ИА «Орелград»