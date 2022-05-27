Более 100 аварий произошло в районе Мценска

Мценские гаишники рассказали о состоянии оперативной обстановки.



Представители отделения ГИБДД МО МВД России «Мценский» рассказали о текущей статистике и проводимой ими работе. Краткий отчет опубликован на сайте регионального управления ГИБДД. Так, по словам врио начальника Мценского отделения ГИБДД Антона Шаламова, за четыре месяца 2022 года на территории Мценского района произошло 104 дорожно-транспортных происшествия. В результате два человека погибли, а 19 человек получили ранения.

«За прошедший период 2022 года в целях снижения ДТП на территории города Мценска и Мценского района проведено 52 профилактических мероприятия, — отметил в своем выступлении Антон Шаламов. — В целях профилактики ДТП с участием пешеходов проводится комплекс мероприятий, в том числе, операция «Пешеход», информационно-пропагандистские кампании «Самая заметная школа», «Внимание, каникулы».

Кроме того, за отчетный период времени сотрудниками местного отделения ГИБДД по результатам контроля за содержанием улично-дорожной сети было выдано 35 представлений об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности граждан и общественной безопасности. А за нарушение обязательных требований при содержании автомобильных дорог за четыре месяца было составлено 16 административных протоколов по статье 12.34 КоАП РФ.

В целом в Орловской области за четыре месяца текущего года было зарегистрировано 158 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в которых 15 человек погибли и 196 получили ранения. На автотрассах федерального значения произошло 27 ДТП, на автодорогах вне городов и населенных пунктов — 51. С участием несовершеннолетних зафиксировано 20 происшествий, в результате которых 22 ребенка получили ранения.

ИА «Орелград»