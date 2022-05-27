Четверо молодых мужчин пострадали в автомобильной аварии под Орлом (видео)

«Пятнашка», в которой находились водитель и трое пассажиров, вылетела с трассы.

Вчера вечером четверо молодых мужчин получили телесные повреждения в автомобильной аварии на трассе «Орел — Ефремов». Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 20.05 28- летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 ехал со стороны Орла в направлении Залегощи. В районе 11-го километра он потерял управление машиной и допустил съезд с проезжей части дороги.

Пострадали сам водитель, два 23-летних пассажира и один пассаж 25 лет. Все четверо были отпущены после медосмотра.

ИА «Орелград», видео «ДТП Орел и автохамы»