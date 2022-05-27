Депутатам стало известно о неэффективных расходах «Дубравы»

Отчет об итогах проверки был представлен КСП в областном парламенте.



Как сообщает Контрольно-счетная палата Орловской области, с итогами проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГУП «Санаторий Дубрава» депутатов облсовета ознакомил начальник отдела контроля в бюджетной сфере — инспектор КСП Николай Панин. Так, до участников заседания была доведена информация о выявленных неэффективных расходах предприятия по содержанию имущества третьих лиц, находящегося в общедолевой собственности, на сумму 468,3 тысячи рублей.

Поясним, что в данном случае Панин имел в виду неэффективные расходы санатория по оплате электроэнергии и теплоснабжения за счет расходов на содержание спального корпуса на 24 места. Также инспектор обратил внимание на основные нарушения, выявленные в ходе проверки. Они касаются сферы государственной регистрации недвижимости, трудовых отношений, бухгалтерского учета и сферы закупок. Так, из отчета следует, что предприятием не было оформлено прекращение права хозяйственного ведения на здание площадью 93 квадратных метра. Кроме того, не оформлено право хозяйственного ведения на трансформаторную подстанцию закрытого типа и не осуществлена регистрация права аренды на земельный участок площадью 39 081 квадратных метров.

В сфере трудовых отношений было выявлено, что, например, предприятие неправомерно выдало зарплату в сумме 55,3 тысячи рублей внешнему совместителю за время его фактического нахождения по основному месту работы. Впрочем, неправомерно выплаченная заработная плата оперативно была возвращена совместителем в кассу санатория. Среди нарушений в сфере бухгалтерского учета обращают на себя внимание факты выдачи дорогостоящих лекарственных препаратов без своевременного отражения на счете бухгалтерского учета.

Анализ финансовых показателей был проведен с учетом результатов деятельности за 2019 год. Доходы санатория в 2021 году составили 61,64 миллиона рублей, что на 5,6 процента меньше, чем в 2019 году. Выручка от коммерческой деятельности за 2021 год снизилась относительно 2019 года на 20 процентов. Также было отмечено, что расходы «Дубравы» в 2021 году относительно 2019 года увеличились на 1,6 процента. При этом прибыль в 2021 году значительно снизилась и составила 196,1 тысячи рублей, что оказалось меньше показателей 2019 года на 4,63 миллиона.

ИА «Орелград»