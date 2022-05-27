Два молодых водителя не поделили дорогу на трассе Орел — Тамбов

27.5.2022 | 11:27 Новости, Происшествия

Один из автомобилей снес дорожный знак и врезался в световую опору.

Недалеко от Ливен два молодых водителя не поделили дорогу на трассе «Орел — Тамбов». В результате, один из автомобилей сбил дорожный знак и врезался в световую опору.

По сообщению пресс-службы УГИБДД, 19-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» ехал со стороны Ливен в направлении Орла. При развороте он не уступил дорогу автомобилю «Шкода Филиция», который ехал в противоположном направлении (из Орла в Ливны).

Вероятно, 21-летний водитель «Шкоды» пытался избежать столкновения с «Фордом», что привело к наезду на препятствие. В салоне «Шкоды» находилась 21-летняя девушка. Она получила телесные повреждения, но после осмотра была отпущена.

ИА «Орелград»

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