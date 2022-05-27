Федеральную сеть наказали за торговлю просрочкой

Торговая сеть при этом сумела добиться уменьшения наложенного штрафа.



Арбитраж Орловской области рассудил спор регионального управления Роспотребнадзора с акционерным обществом «Тандер» из Краснодара, владеющим сетью магазинов с известным торговым наименованием. Чиновники просили оштрафовать организацию на 350 тысяч рублей, а ответчик просил о назначении административного штрафа в размере менее минимального. АО указало, что оно не является злостным нарушителем, выполняет функции по исключению просроченного товара из реализации, а выявленные нарушения указывают на недоработку персонала магазина, в трудовом договоре и должностной инструкции которого закреплена обязанность отслеживать сроки годности товаров.

Дело в том, что именно за торговлю просрочкой чиновники и просили наказать торговцев. А сеть, по сути, перекладывала ответственность на рядовой персонал. Как следует из материалов дела, в ноябре 2021 года сотрудниками Роспотребнадзора была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт. Из него следует, что в 12-ти сетевых магазинах, расположенных не только в Орле, но и в других районах региона, продавались продукты питания с истекшим сроком годности либо вообще без информации о дате выработке. Также при проверке была вскрыта молочная продукция, не соответствующая требованиям техрегламента «О безопасности молока и молочной продукции» по микробиологическим показателям – в ней были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, а именно колиформы.

Кроме того, в продаже находились продукты с нарушением целостности промышленной упаковки, без указания даты вскрытия Быи выявлены и товары с признаками порчи (наличием плесени). Вскрыли сотрудники Роспотребнадзора и другие нарушения. Не согласившись с размером назначенного штрафа, торговая сеть сама обратилась в арбитражный суд с соответствующим заявлением. И ей удалось одержать частичную победу. Суд изменил постановление управления Роспотребнадзора по делу об административном правонарушении в части наказания, снизив размер наложенного штрафа до 175 тысяч рублей.

ИА «Орелград»