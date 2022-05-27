Копию Годеновского креста привезли в Орел

Православную святыню временно принял Богоявленский собор.



Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, святыню в Орел доставили участники крестного хода, который в митрополии называют уникальным. Дело в том, что это не обычный, а всероссийский автомобильный крестный ход «Святая Русь». Его участники привезли в Орел копию Небоявленного Животворящего Креста Господня, оригинал которого хранится в селе Годеново Ярославской области.

Святыня совершает целое путешествие по Орловщине. Так, ей уже смогли поклониться верующие в Успенском мужском монастыре города Орла, после чего ее перевезли в Богоявленском собор. Здесь копию примет Ахтырский кафедральный собор, после чего автомобильный крестный ход отвезет ее в село Знаменское. В течение всего дня 30 мая святыня будет находиться в Спасо-Преображенском соборе Болхова, затем — в Казанском храме поселка Нарышкино.

«1 июня к копии Годеновского креста можно будет приложиться в Никольском храме поселка Кромы, — говорят в митрополии. — 2 июня крестный ход доставит святыни в храм великомученика Димитрия Солунского города Дмитровска. А 3 июня поклониться Животворящему Кресту Господню можно будет в Свято-Троицком храме города Мценска. Отсюда автомобильное молитвенное шествие «Святая Русь» направится в другие регионы России».

В митрополии добавили, что уникальное молитвенное автошествие следует по храмам и монастырям страны. Копия Годеновского креста – не единственная святыня, которую везут с собой участники. С ними также находятся икона Казанской Божьей Матери «Державный Покров» с частицей мощей священномученика Ермогена, образ Божией Матери «Магаданская» и икона святой преподобной Зосимы Эннатской с частицей ее мощей. Во всех храмах по маршруту следования крестного хода перед Животворящим крестом читается акафист.

«Это уже третий крестный ход, организованный Магаданским отделением Всероссийского общества инвалидов, — уточнили в Орловской митрополии РПЦ. — Маршрут «Святой Руси» проходит через множество российских и зарубежных городов. Автомобильное шествие приурочено к 600-летию явления Животворящего Креста на Сахотском болоте в 1423 году. Возглавляет движение Александр Чмерев, инвалид первой группы. Мужчина лишен обеих ног и ведет автомобиль на ручном управлении».

Для справки: Годеновский крест — уникальная святыня, обретенная чудесным образом на Ярославской земле много веков назад. 11 июня 1423 года на Сахотском болоте, недалеко от Ростова Великого, пастухам явился стоящий на воздухе Животворящий Крест Господень. На этом месте сейчас находится мужской монастырь, причем его главный храм, как считается, что стоит точно на месте явления святыни. После случаев чудотворного исцеления люди стали просить копии для своих храмов. На сегодняшний день таких копий существует 12, их установили в разных регионах страны.

ИА «Орелград»